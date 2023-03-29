清明節將至，許多民眾計畫返鄉掃墓，同時也面臨到無法帶寵物前往的困擾。為此，新北市動保處呼籲，飼主幫毛孩找住宿旅館時，應注意業者有無取得特定許可證；截至今年2月底，新北市共計426家合格寵物旅館，確保寵物得到適當照護。

飼主溫小姐今年規劃將家中毛寶貝帶至寵物旅館住宿，老家在高雄的她，因返鄉路程遙遠，且掃墓地點不方便攜帶咪咪，只好暫時安置在寵物旅館。溫小姐表示，挑選旅館的重點除離家近、空間大、價格適中，也會注意店家確實為市府所核發特定寵物業者。

尋找合法寵物旅館時，應注意店家是否懸掛許可證、提供住宿寵物充足的飲用水、食物和環境設施等。此外，還要確認旅館是否提供24小時監控系統服務、足夠人力、適當活動空間。

新北市寵物旅館數量很多，選擇更是多元，而合法寵物旅館應列為首選要件，民眾可至寵物登記管理資訊網搜尋合法店家；動保法第22條規定，若無照經營特定寵物業，最高可裁罰新臺幣300萬元罰鍰。

動保處補充，民眾若發現非法的寵物住宿店家，可檢具佐證文件及相關照片或影片，致本處專線02-2959-6353通報，動保處24小時不打烊有專人服務，期許市民共同為動物福利盡一份心力，展現新北友善動物城市新氣象。