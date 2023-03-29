屏東獅子鄉楓林村民不採信光電業者說詞，現場掛起白布條以示抗議，他們決定4月3日召開部落會議，持續與業者抗爭到底。（宋銘德提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣獅子鄉楓林村因光電業者在山坡地種電，上百名村人擔憂成為「第2個小林村」而連署要求停工，為此，業者28日晚間在部落舉辦說明會，試圖透過水土保持工程釋疑，但族人不採信還在現場掛起白布條以示抗議，他們決定4月3日召開部落會議，持續與業者抗爭到底。

楓林村長宋銘德指出，該起光電開發區就位在楓林部落正上面，若雨季一來可能會發生土石流，但業者在開發前都沒有知會部落，直到上百人連署要求停工的陳情書遞給縣府後，業者才主動於28日晚間在部落舉辦說明會，但雙方仍沒有達成共識。

會中，業者試圖以水土保持工程取得族人信任，但族人不採信，甚至還在現場掛起白布條以示抗議。宋銘德說，有族人發現，業者疑似只用土方覆蓋光禿的山坡地約5、60公分高，徒手就可以挖開這些土，這樣的水保工程誰敢相信。

族人還質疑，以前有過在山坡地又鄰近部落的光電開發區嗎？為何楓林村要當這個白老鼠？況且業者根本不了解楓林村的地理環境，為何不先與部落商量討論，以找到更好的開發區，偏偏執著於部落正上方的山坡地開發，這完全不顧部落族人的生命財產安全。

宋銘德說，多年前楓林部落在建集會所時，廠商也做了擋土牆工程，當時廠商掛保證不會有問題，但最近該擋土牆開始出現斷裂的情形，族人都很擔心會不會造成災害，楓林部落位處山坡地帶，每項工程都必須嚴正審視。

針對說明會協商破局，楓林部落將於4月3日召開部落會議，宋銘德說，屆時會再請廠商出席，接受族人的問題提問並回覆，事後大家會決定要接受或持續抵抗這項開發案，而目前雖不會有太激烈的抗議行為，但多數族人都傾向拒絕光電進入部落。

對此，縣府指出，該開發案目前處於水土保持工程施作階段，後續能否持續開發建置太陽能板，還有待審議，而24日派員到場檢查後發現，該案水保工程狀況沒問題，目前進度已達9成，只差恢復植生（植物生長），預計5月雨季前會生長完畢，至於村人的擔憂，縣府會加強檢查力度，汛期前會再派員到場檢視。