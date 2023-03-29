同時，代表觀光業者的泰國觀光委員會（Tourism Council of Thailand）預估，今年將有至少3000萬觀光客來到泰國。根據以往歷史估算，觀光方面的收入可望達1.5趙泰銖，約437.4億美元）。
泰國政府較保守些，預估2023全年將有2500至3000萬國際旅客訪泰。泰國政府指出，有些當地店家看到觀光客一波一波帝到來，就任意提高售價。泰國政府不樂見此現象，並要旅館以及餐廳收取正常價格，不可趁機賺取不義之財。
泰國政府29日宣布，當地上季遊客人數超過當初所訂的目標600萬，實際上是上看615萬。
同時，代表觀光業者的泰國觀光委員會（Tourism Council of Thailand）預估，今年將有至少3000萬觀光客來到泰國。根據以往歷史估算，觀光方面的收入可望達1.5趙泰銖，約437.4億美元）。
泰國政府較保守些，預估2023全年將有2500至3000萬國際旅客訪泰。泰國政府指出，有些當地店家看到觀光客一波一波帝到來，就任意提高售價。泰國政府不樂見此現象，並要旅館以及餐廳收取正常價格，不可趁機賺取不義之財。
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