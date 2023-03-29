台灣大總經理林之晨表示，台灣大非常開心本屆「Tech The Dreamers科技‧夢想+」專案，與兩個致力台灣農業發展的年輕農友合作，扶植「直接跟農夫買」、「阿龜微氣候」兩大農耕團隊，槓桿台灣大的科技力天賦，為台灣農業人力短缺、年齡嚴重斷層等問題，提出科技解方，共同推動台灣智慧友善農耕，促進生物多樣性。包含「阿龜微氣候」以IoT科技設備及精準的數據分析，協助農友預先掌握無常的自然環境；以及與「直接跟農夫買」共同打造農友專屬的行動田園辦公室「幫農事App」，整合資通訊介面，農友透過自動化銷售管理系統，提升產銷效益，為台灣友善農耕的價值鏈升級，也讓自然、科技與人這三大因子能夠達到完美的平衡、逐步實現與大自然和平共處的長遠目標。

透過「Tech The Dreamers科技‧夢想+」共同開發幫農友省事的「幫農事App」銷售後台管理系統，可將所有銷售訂單流程自動化，兼具出貨推播提醒、整合對帳資訊等功能，只要有手機就能處理與訂單相關的所有作業，猶如農友田間行動辦公室。「幫農事App」上線後，已幫助超過200位農友每天節省平均3小時的作業時間，也讓消費者等待到貨的時間平均縮短約1/3天，整體宅配出貨效率提升3倍，預計未來將有超過1,000名農友直接受惠。芒果農友陳甫諭也分享，芒果是非常注重時效性的水果，透過「幫農事App」可以優化電商平台與農夫的聯繫，幫助縮短出貨程序，進一步提高銷量，讓農友用心栽種的作物可以快速地送到消費者的面前。

本屆台灣大「Tech The Dreamers科技‧夢想+」專案，台灣大扶植「直接跟農夫買」、「阿龜微氣候」兩大友善農耕團隊，挹注200萬科技夢想金，台灣大協助開發農友訂單後台管理系統「幫農事App」，以及為農友設置「IoT環境數據感測設備」，翻轉農業人力短缺、被動靠天吃飯以及科技近用不足等痛點，並透過台灣大IT攻城精英、後勤團隊在過程中輔以資訊力、行銷力，為農友從「產」到「銷」一條龍助力，預計可以幫助農友提升至少3倍以上的出貨效率、縮短消費者1/3的等待時間，更在提升生產力之餘，以科技灌溉友善智慧農耕、促進生物多樣性，朝永續智慧農業邁進。