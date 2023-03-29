在台廠DRAM族群中，旺宏、華邦電、南亞科、力成及群聯，29日股價跌幅在0.5％～2.4％，威剛、十銓、至上及南茂股價則收在盤上，十銓股價上漲幅度2.19％，走勢相對強勁。

國泰證期資深經理蔡明翰指出，記憶體庫存消化且需求有望回升，對於記憶體產業長線為重大利多，但目前報價仍維持弱勢，並且美國科技族群相對弱勢，導致長線利多不易反映。

蔡明翰認為，記憶體產業谷底應已過去，股價長線上仍將反映基本面逐步走高，因此，建議投資人可趁震盪整理時逢低布局。