基隆八景之一的台灣龍珠「基隆嶼」，今年公布從4月1日起開放至10月31日，每日上午8時至下午5時開放民眾登島。配合基隆巿政府3月29日的開島活動，鳳凰旅遊今年第三度率先登島做環保，與海洋大學合作，舉辦「「基隆嶼開島淨灘公益活動」」，並參與開島儀式，與基隆市副市長邱佩琳一同為開島揭開序幕，大家一同攜手以實際行動守護海岸環境。

基隆嶼每年為季節限定開放，目前實施每天1,200人登島的總量管制，去年登島共逾五萬人次，近日基隆嶼更完成「海水淡化處理系統」，島上用水自給自足，不必再靠接駁運水。基隆嶼因地理位置與附近海流關係，島上會堆積來自海上的漂流廢棄物、保特瓶、保麗龍等垃圾，鳳凰旅遊除了進行公益淨灘，更積極推廣基隆嶼觀光，讓大家看見基隆與北海岸的魅力。

基隆嶼是一座火山島，島上有珍貴的火成岩地質景觀，及超過上百種植物及野鳥生態，每年5~6月可賞百合花、8~9月則是金花石蒜（龍爪花）季節，還有獨特的火山螃蟹及保育類鳳頭燕鷗，山頂上的燈塔更是打卡熱點，島上設有完善的步道及涼亭，沿著步道兩旁，就可欣賞到獨特的生態之美。

鳳凰旅遊並與基隆市府漁會及玉龍捌號合作，針對公司行號、學校、社團等團體，規劃了「環保愛地球~海洋教育X秘境基隆嶼 環保淨灘活動1天」，4至6月及9月每週二出發，除了深具意義的淨灘活動，並包含基隆嶼登島和導覽安排，體驗獨一無二的基隆嶼登島之旅。

此外，一般旅客可選擇「基隆嶼登島、深澳鐵道自行車、正濱魚港彩色屋1天」目前推出「普發6,000回饋專案」原價每人2,380元，現在三人同行只要6,000元，並贈送每人一支炭烤吉古拉。行程中將搭乘優質觀光客船「玉龍捌號」前往基隆嶼，單程30分鐘可抵達，體驗登島三合一：環海步道、燈塔及繞島，並包含最熱門的深澳鐵道自行車、正濱漁港色彩屋以及阿根納造船廠。鳳凰並提供旅客「單訂船票」服務，4/2起天天出發、每日早／午兩個梯次的船班，提供「三合一」及「四合一」兩種選擇，包含了登島／登頂／繞島及海上巡航，四合一行程更遊遍象鼻岩、潮境公園、和平島等。