新光三越29日董事會，因日籍董座村上英之任期屆滿依法改選董座、副董，如先前預期吳東昇、吳昕陽均為提名人選，在日籍董事要求由吳東昇接任做完2年3個月後，下屆董座一定要由第三代接班，使得叔姪對戰和解，除了吳東亮仍表明反對之外，全體拍手同意吳東昇接任新光三越董事長。

而副董事長則由日本伊勢丹代表接任，新光三越總經理吳昕陽持續引領經營團隊；吳東昇更發言指出，不會因為一上任就對新光三越營運指手畫腳，他並對吳昕陽近年帶領團隊業績屢創佳績肯定，且認為吳昕陽是下一位董座不二人選。

泛新光家族近年處於多事之秋，無論是新光金控還是新光三越的董座、副董改選，對台日共治的新光三越經營團隊來說，都是步步為營。新光三越去年6月1日股東會改選13席董事、3席監察人，董事包括日籍董事村上英之、赤松憲、松元公博、牧野欣功、細谷敏幸 、白井俊德等6席，泛新光集團董事為吳東進、吳東昇、吳昕恩、林伯翰、吳東亮與吳東興家族的吳昕達、吳昕陽等，並選出董事長由日 籍董事村上英之續任，唯副董提名人選各方各有堅持，當時提名名單 也是吳東昇、吳昕陽等人，在台方無共識下，日方董事團認定台方應 努力達成共識，否則不應進行改選，使得副董經三次董事會均難產。

此次各方人馬頻傳董座提名人選，主要是日籍董座村上英之在日本 將屆齡退休，台灣方面亦任期屆滿，必須依法選出新任董事長。據悉 ，吳東昇已表達台方股權占比57％，當然要回復到30年前由台籍董事 擔任董座，此次進取董座意願強；至於泛新光家族另一派人馬、甚至 日籍董事則認為應由專業領軍，亦準備在董事會提名現任總經理吳昕陽為董座，吳東昇、吳昕陽「叔姪」對戰再度被拱上檯面。