大陸人民網報導，精細化工及原料工程項目開工儀式3月29日上午在遼寧省盤錦市遼濱沿海經濟技術開發區舉行，該專案動土建設意味著中方、沙烏地阿拉伯兩國攜手共建的石化及精細化工產業重要基地全面進入到工程施工階段。

精細化工及原料工程項目占地8.9平方公里，總投資837億元（人民幣，下同），主要建設1500萬噸／年煉油和乙烯、PX等共32套工藝裝置，以及配套公用工程及輔助設施。由中國大陸北方工業集團所屬華錦集團、沙烏地阿美公司與盤錦鑫誠集團三方共同出資的華錦阿美石油化工有限公司實施建設。

項目立足於大陸國內高端和進口替代，下游產品以國家支持的化工新材料和高端精細化工產品為主導，專案實施後將帶動一批上下游產業鏈配套項目建設，形成以高端聚烯烴為特色、新材料新能源等產業集聚發展的態勢。項目預計2025年機械竣工，投產後可實現年銷售收入超過千億元。

該項目是中沙兩國元首共同見證和推動的重大合作項目，是貫徹落實國家東北振興戰略、落實中國大陸「一帶一路」倡議的重大項目，是列入大陸國家規畫的重點項目，也是中國大陸北方工業集團打造石油石化產業鏈的重要組成部分，是盤錦建設大陸全國重要的石化及精細化工產業基地的關鍵所在。遼寧省委、省政府高度重視專案建設，全力為專案建設和企業發展做好服務保障。

自項目啟動以來，省委、省政府一直將項目推進工作列為省裡重大工程，組建了省級專案推進工作專班，先後將項目列入《國務院關於近期支持東北振興若干重大政策舉措的意見》、國家《石化產業規劃布局方案》，列入國家「一帶一路」峰會成果清單、大陸國務院部署重大利用外資專案工作專班項目等，在專案的立項、用能、土地、環評、安評、融資等方面，提供全流程的指導服務和要素保障。

盤錦市委、市政府針對項目用地，提供了8.9平方公里優質臨港工業用地和優質岸線資源。針對專案用電需求，建設化工220千伏輸變電工程項目。針對專案用水需求，建成遼西北供水工程主幹管線和支線工程。針對項目原料運輸需求，完成了10萬噸級拓寬型深水航道和30萬噸級原油碼頭水上工程部分建設。針對專案產品運輸需求，預留了8個專用碼頭泊位和鐵路專用線，正在加快辦理前期手續；在公用工程和配套設施方面，配套建設了25萬立方米／日淨水廠，建成處理能力為6萬噸／日的汙水處理廠，毗鄰區域預留了3.57平方公里下游產業鏈專案發展用地。

據指出，項目建成投產後，盤錦市乙烯產能將實現翻番、PX產能從無到有，石化產業原料來源實現多元化，同時將大大降低成品油產出率，進一步加快「減油增化」「減油增特」進程，推動石化產業向高端聚烯烴等下游產業延伸，實現由「燃料」向「材料」轉變。屆時盤錦市石化及精細化工產業產值將突破4000億元，佔到遼寧省石化產業的1／3，有效提升遼寧石化產業總體實力和競爭力。