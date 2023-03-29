大陸外交部發言人毛寧29日主持例行記者會，有記者就蔡英文總統過境訪美進行提問。毛寧對此表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對「台灣當局領導人」以任何名義、任何理由訪美，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸。

毛寧稱，中方已經多次就蔡英文過境美國問題向美方提出嚴正交涉，過去的錯誤不能為今天的錯誤開脫，犯錯次數的疊加不能提供任何合法性。

毛寧批評，「台灣當局領導人赴美過境是假，謀求『突破』，宣揚台獨是真，不是中方過度反應，而是美方一味縱容支持台獨分裂勢力，性質惡劣。製造問題、挑起事端的不是中方，而是美方和台獨分裂勢力。」

毛寧稱，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，切實將美國領導人作出的不支持台獨，不支持兩個中國或一中一台的承諾落到實處，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則，停止一邊聲稱要為中美關係加裝護欄，一邊做破壞兩國關係政治基礎的危險行徑。

毛寧最後強調，中方將密切跟踪事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。