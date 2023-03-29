烏克蘭總統澤倫斯基公開邀請中國國家主席習近平到訪烏克蘭。在北京，大陸外交部發言人毛寧表示，沒有可以提供的訊息。在烏克蘭問題上，中國大陸同包括烏克蘭在內的有關各方都保持著溝通。

美聯社報導指稱，澤倫斯基受訪時，邀請中國國家主席習近平訪問烏克蘭。澤倫斯基說，「我們準備好在這裏（烏克蘭）與他（習近平） 見面。」他稱普丁沒有盟友，明顯地，即使是中國也不再願意支持俄羅斯。

他提出，普丁在習近平結束訪俄後不久、本月25日宣布在白俄羅斯部署戰術核武器，目的是要轉移外界注意力，讓外界不留意中國領導人訪俄之旅並不順利的事實。

而中國外交部發言人毛寧主持例行記者會時，有記者提問，「烏克蘭總統澤倫斯基近日表示，他願意在烏克蘭會見中國國家領導人，中方對此有何評論？」

毛寧表示，在烏克蘭問題上，中國同包括烏克蘭在內的有關各方都保持著溝通；關於記者提到的具體問題，他沒有可以提供的信息。