2022九合一選舉，國民黨蔣萬安當選台北市長，台北市副市長李四川拚市政也深受民眾喜愛。今（29）日李四川在臉書PO出了他陪蔣萬安參加「智慧城市展暨淨零城市展」開幕的幾張相片，直呼「同仁幫我從後面拍照，我才知道頭上頭髮已中空了」，網友紛紛感動大喊「有您真好」。

李四川在臉書上表示，「昨天陪萬安市長參加『智慧城市展暨淨零城市展』的開幕，中午也與紐西蘭威靈頓議會Nicola Young議員、紐西蘭帕瑪市Grant Smith市長、匈牙利布達佩斯Gabor Kerpel-Fronius副市長、英國愛丁堡議會Cammy Day議長、美國休士頓市議會Edward Pollard議員等及他們的團員舉行『智慧城市及淨零排碳』的高峰會」。

李四川提到，「會中貴賓都分享城市施政經驗。英國愛丁堡議長問我，有沒有可能讓摩托車減量？會中也有貴賓提到火力發電排碳及風力發電綠能等問題，討論熱烈」，最後李四川表示，「當然也有輕鬆的一面，我也邀請他們去逛逛台北夜市，享受美食，有膽量嚐試一下臭豆腐」。

活動在交換禮物後相約再見，李四川更分享同仁在他背後拍照的畫面驚呼，「同仁幫我從後面拍照，我才知道頭上頭髮已中空了」。此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「川伯副市長每次都會提及萬安市長，不居功又務實的個性，台北市民真的很幸福，有川伯！」、「李副市長午安，有您真好」、「台北市副市長，有你真好，加油加油，辛苦了謝謝您」、「川伯有您真好」、「北市有您乃市民之福」、「川伯，加油」。