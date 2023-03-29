交通部推動明年元旦將台鐵轉型公司化，行政院允諾協助處理短期債務償還，但台鐵企業工會指出，上周開會才得知政府承諾跳票，要求台鐵拿出更多土地償債，衝擊未來營運，目前工會協商大門仍在，若4月10日前沒有得到善意回應，今年勞動節就會重新發起依法不加班，並在後續國定假日進行罷工。

台鐵公司化後有1600多億的短期債務，行政院曾允諾協助清零，以3塊土地作為償債基金分50年償還，但上周台鐵企業工會與交通部開會時，才得知行政院主計總處打了回票，要台鐵縮短償還期限至20年，或拿出更多土地。

台鐵企業工會理事長陳世杰批評，過去與交通部的互信基礎，就是用3塊土地作為償債基金，債務歸零，現在被翻盤否認要公司承擔，若公司一開門就面臨虧損上千億，肯定衝擊營運與人員工作，讓台鐵面臨安全性問題，若4月10日前沒有得到善意回應，今年勞動節會再度發起依法不加班，並在後續的國定假日進行罷工。

「是政府背信，不是我們沒有誠信！」工會秘書吳長智指出，去年勞動節不加班行動後，工會與交通部開了44次會議，直到上周的推動會報，才知道先前討論的方案被主計總處打回票，等於對談的基礎沒了。他強調，讓方案回到先前的共識，也就是撥3塊土地至償債基金，分50年償還，才有繼續談下去的空間。

台鐵局副局長馮輝昇回應，清楚了解工會的訴求，也會與工會持續溝通，對於後續處理、相關單位意見落差，會努力協調，希望妥善圓滿處理，讓公司化順利往前推動。