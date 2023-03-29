Nestor Cortes getting called for a quick pitch...



And then the next pitch was like:



Suck it--here's an Extra-Long Pitch. 😂 pic.twitter.com/D6ngTLSS6n — Rob Friedman (@PitchingNinja) March 28, 2023

洋基先發左投柯特斯（Nestor Cortes）的投球動作一向很怪，他在春訓被主審抓了「出手過快」，接著他的反應非常有趣，下一球乾脆慢慢投，單腳跳舞居然跳了7秒鐘才出手（壘上無人，計時器總共15秒），這球投出去連打者也笑了，根本是在和主審賭氣。後來主審也沒把他怎麼樣。

當時柯特斯已經做好投球預備動作，但是國民隊打者坎德拉瑞歐（Jeimer Candelario）的準備動作才剛完成，柯特斯猝不及防就出手了。主審強調「投手的眼睛必須與打者對視」才能出手，當時坎德拉瑞歐的眼睛還看著地上。話雖如此，坎德拉瑞歐其實還是出棒打到這一球（界外），這球不算，柯特斯被罰1顆壞球。

下一球柯特斯就不客氣了，大跳他有名的「搖籃舞」，一下看旁邊、一下看後面，轉了半天才投出去。如果碰上自尊心比較強的主審，例如前日把捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）驅逐出場的那位（主審把球給瑞爾穆托，但他收回手套沒接住，就被驅逐了），柯特斯很可能就會被罰了。

投球像跳舞的投手大有人在，例如奎托（Johnny Cueto）、賈西亞（Luis Garcia），賈西亞曾在例行賽滿壘時「跳舞」被抓（直接失1分）。另外還有更怪的卡普斯（Carter Capps），他投球時會把球拿去胯下摩擦，然後墊步投出去，大聯盟已在2017年下令禁止。