清明必吃春捲價格有變動！台南市政府法制處走訪傳統市場、連鎖賣場及知名春捲店家，查核清明應景春捲售價，價格每捲45元至60元不等，多數維持去年45元、50元售價不變，但有的餡料稍減，少數則調漲5元。業者表示，由於春捲皮漲幅約1成，加上雞蛋、豬肉等內餡材料價格調漲，反應成本微幅調漲。

業者表示，今年春捲皮價格1台斤約180元至200元左右，相較去年1台斤160元至180元，漲幅約1成，業者表示，主要是因為麵粉、人工成本增加帶動春捲皮微漲。

台南市政府前進市場查核應景食品，今年春捲皮價格漲幅約1成。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南市政府法制處本月20日至27日實地走訪保安市場、東菜市場、水仙宮市場、崇德市場、新化公有市場、新營第一公有市場等6處傳統市場及家樂福、全聯、大潤發、北海道超市等4家連鎖賣場，以及金得春捲、阿眞春捲、明新食品、東發號等12家販售春捲、春捲皮知名店家，了解春捲與內餡所需食材及祭祀常用牲禮蔬果之價格及供應情形。

法制處指出，清明節應景食品除雞蛋因產銷問題外，其餘供貨尚平穩，春捲所需食材如高麗菜、紅蘿蔔、小黃瓜、蒜苗等蔬菜價格均較農曆春節時下跌，高麗菜跌幅甚至高達4成以上。

此外，豆干價格持平，豬肉、雞肉部分因連鎖賣場與供應商訂有契約，價格目前無明顯波動，至於傳統市場，豬肉因毛豬拍賣價格持續上揚影響進貨成本，少部分肉販自行吸收，但多數零售價格視部位仍有約5至8％漲幅，雞肉則受禽流感影響產量減少及節日因素，祭祀用全雞1台斤約漲5至10元不等。雞蛋價格於連鎖賣場雖穩定，但與傳統市場皆供不應求而呈缺貨現象。

法制處也提醒，春捲作為台南代表美食之一，深受民眾及遊客喜愛，清明連假預期將帶來觀光人潮。籲請商家應重視商譽，定價應合理並標示明確，如消費者有相關消費疑義，可撥打「1950」消費者服務專線，或向台南市政府法制處消費者保護官室洽詢。