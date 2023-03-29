大陸國家發改委副主任趙辰昕今在博鰲亞洲論壇年會上表示，當前世界經濟的問題、風險、挑戰不少，歐美主要經濟體央行為控制通貨膨脹，大幅升息，但能否控制住通膨仍有很大不確定性。他說，美國升息7次共425個基點，今年又加息一次，幅度25個基點，當前已左右為難，加上金融體系面臨脆弱性挑戰，政策空間越來越小。

趙辰昕又暗批美國，為了維護自身霸權地位和所謂自身利益，不顧經濟規律肆意攪動全球經貿關係，拉幫結伙地通過築牆設壘及脫鉤斷鏈，甚至長臂管轄等手段阻遏其他國家發展，對世界經貿格局和投資關係產生影響。

他指，眼下多個重點領域風險正不斷積累。政府部門槓桿率上升，世界金融系統脆弱性上升，世界範圍內的糧食安全、能源安全問題，產業鏈、供應鏈問題等，都值得各方關注。

趙辰昕也表示，儘管世界經濟面臨多重不確定性，但應看到光明一面。經濟全球化仍在曲折中整體前行，未來還會不斷向前發展；新一輪科技革命和產業變革正加快推進，經濟智能化、綠色化轉型也在不斷深化，都會為世界經濟復甦發展提供新的機遇，中國是全球發展的貢獻者，將為世界經濟復甦發展作出更大貢獻。