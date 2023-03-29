中國大陸外交部發言人毛寧29日主持例行記者會。有記者提問，美國國務院已經證實，「中國組」負責人上周訪問了中方的幾個城市，包括在北京與中方同行會面。中方能否證實這一消息，中美之間是否會進行其他外交往來。毛寧表示，據瞭解，美國國務院東亞局副助理國務卿華自強（Rick Waters）此次赴中是與美國駐華使領館進行內部交流。期間，中國外交部美大司的負責人應約同他就中美關係進行了溝通。

據悉，這幾日，中國發展高層論壇2023年年會正在北京舉行，伴隨著這次會議，有多位美國商界、學界等的資深人士來到北京等地，並同中方各界個別展開互動交流。

澎湃新聞報導，與此同時，一名美國國務院高級外交官員開啟了他相對低調的訪華行程。美國副助理國務卿華自強（Rick Waters）在剛剛過去的一周訪問了香港、上海、北京等地，與學術界、商界人士密集會面交流，而他同時也是美國國務院新近成立的「中國事務協調辦公室」（又名「中國組」，China House）的負責人。

對此，香港《南華早報》援引學者分析稱，此行是中美雙方「工作層級溝通」的一部分。美國國務院官員通過與中方接觸、諮詢意見，或將為美國國務卿布林肯安排訪華鋪路。

此次訪華期間，華自強與京滬等多地學者進行了交流。據上海國際問題研究院微信公眾號資訊顯示，3月22日，華自強一行訪問了上海國際問題研究院，同該院院長陳東曉、學術諮詢委員會主任楊潔勉會談交流，雙方就「中美關係等議題深入交換意見」。在北京，華自強於3月25日應邀訪問察哈爾學會，並與該學會專家學者舉行閉門午餐會，就中美關係和地區局勢交換了意見。察哈爾學會會長韓方明在午餐前單獨會見了華自強一行。

澎湃新聞報導，此行華自強還會見了其他中方人士，但並沒有見諸公開信息。目前來看，華自強此訪的更多行程和細節暫不明晰，但這是去年12月以來美國高級外交官首次訪問中方。去年12月11日至12日，中方外交部副部長謝鋒在河北廊坊同來訪的美國國務院亞太事務助理國務卿康達、白宮國安會中國事務高級主任羅森伯格舉行了會談。從當時美國國務院的聲明來看，康達、羅森伯格的訪問是在美中領導人峇里島會晤的基礎上，為布林肯原定於2023年初的訪華行程做準備。

不過，在2月初「無人飛艇事件」後，美國國務院高官在電話吹風會上稱，受中方偵察氣球進入美領空事件影響，布林肯已決定推遲訪華行程。中方也強調，中美雙方都沒有宣佈過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情。

值得一提的是，在華自強此次訪華之前，美方已釋放出政府高級官員可能訪華或期待溝通的消息。白宮3月20日表示，華盛頓和北京正在討論美國財政部長葉倫和商務部長雷蒙多可能對中方進行的訪問。此外，美國國家安全顧問蘇利文3月13日也表示，期望拜登和中方領導人在接下來會通話。