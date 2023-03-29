近日公所會同參山處等單位會勘佳柔坑、炭坑、五里坑等三步道，盼今年能爭取經費，從五里坑步道開始整治。（大村鄉公所提供／吳建輝彰化傳真）

目前初步規劃以輕健行為主，預計規劃健康療癒步道，包括1.8公里的五里坑步道、1公里佳柔坑步道、1.8公里的炭坑步道。（大村鄉公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣八卦山有多條健行步道，包括員林、田中、社頭等每到假日都吸引上千民眾健走，彰化縣大村鄉公所爭取設休閒農業專區，希望能整治八卦山荒廢的舊步道，近日公所會同參山處等單位會勘佳柔坑、炭坑、五里坑等三步道，盼今年能爭取經費，從五里坑步道開始整治。

佳柔坑、炭坑、五里坑等三步道，全長有4.6公里，公所希望爭取經費整治，第一期以五里坑步道為主，盼能在今年爭取到經費病動工，同時公所規劃500多公頃的休閒農業專區，未來將建置屬於大村鄉的登山步道。

鄉長賴志銘表示，彰化擁有豐富的農業資源，其上任後認為大村除了傳統農場，也能發展淺山農業，結合目前最夯的地方創生計畫，相信能帶動產業及觀光發展。目前積極徵詢參山處、水保局、林務局及縣府等單位，希望能爭取經費。

大村鄉公所主秘陳東松表示，目前初步規劃以輕健行為主，預計規劃健康療癒步道，包括1.8公里的五里坑步道、1公里佳柔坑步道、1.8公里的炭坑步道，總經費達1.1億，目前公所自籌2300萬元，剩餘經費正向積極中央爭取中。

陳東松說，日前已經與參山處進行會勘，希望能規畫出符合各族群的需求，例如五里坑步道就是入門步道，炭坑步道則是挑戰型，有研議保留原本石頭路段，要讓大家走得健康，又有挑戰。

陳東松強調，步道沿線還發現有早期當地的炭坑，這些都是可以發展的產業文化足跡，未來公所會點線面結合，將在地農業，還有小農市集、觀光果園等串聯，打造屬於彰化大村的輕旅行。