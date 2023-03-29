我國中南部海域的岸際線，近來陸續發現多具浮屍，據海巡署了解，至少16具浮屍，其中2具是越南人，是否為偷渡在海上遇難翻船或遭人蛇丟包，還待調查釐清；不過人蛇若沒遇到海巡查緝，不像20年前大陸女子海上被攔，理論上沒有丟包的動機，不排除是風浪導致偷渡翻船。而據警方了解，越南偷渡來台，以美金計價，至少要6000美金，約合新台幣18萬元。

蔡政府力推新南向政策，越南等東南亞國家人士來台，在疫情前非常便利，但這不代表傳統的偷渡已銷聲匿跡，因為外籍人士犯案在台服刑後，會被遣送出境，一旦被管制入境，要想再來台灣從事非法勾當，沒有任意門，只能偷渡。

根據台北市警方一起掃黃案件，可以觀察到偷渡的價碼與流程。2019年4月，越南籍女子阮氏在北市中山區樓鳳賣淫遭逮，警方發現，她2017年就在台應召被抓過，遭遣送出境。她為養家餬口，亟需用錢，花6000元美金從北越「坐桶子」搭船63小時，偷渡來台「淘金」。但她賺不到1個月又被逮，泣訴「為了養2個小孩，我別無選擇。」

當年38歲的阮氏，身材保養得當，原來台擔任看護工，2017逃逸被人蛇集團吸收，住進北市中山區套房賣淫；2017年7月，警方接獲檢舉喬裝男客查獲，她被遣送回越南。

家鄉北越的阮氏，年輕結婚育有2名幼子，回越南沒有穩定收入養家。2019年初人蛇集團再找上她，阮氏決心冒險返台淘金，籌措6000元美金折合新台幣18萬元的偷渡費加賣淫保證金，從下龍灣坐桶子花63小時，從北台灣上岸。

圖為北越下龍灣附近的岸邊，非偷渡地點。（胡欣男攝）

她供稱，她與5名越南、大陸男女，連船長共6人搭小船來台，上岸後各自坐計程車離開。她前往仲介指定的北市中山區套房，2天後用「珊珊」花名，以半套1700元、全套2000元接客；客人都是從網路「捷克論壇」得知。

警方獲報，當場查獲阮氏與張姓男子性交易，赫然發現阮氏竟是偷渡客，且她2年前也遭同個派出所查獲，訊後除裁罰外，也依《入出國及移民法》送辦。

阮氏被捕後，愁眉苦臉說「拜託給我一條生路」。警方調查，阮氏手機每天都刪通訊紀錄，研判幕後有人蛇賣淫集團操控，阮氏供稱是透過越南姊妹淘認識業者。