臺企銀2022年稅後淨利101.21億元、年增達98.46％，每股盈餘1.26元，雙創歷史新高，主要受惠利差擴大及放款業務量提升，使利息淨收益202.27億元、年增13.6％。而手續費淨收益39.51億元、年增達18.53％，金融商品淨收益及兌換收益39.27億元、年增達73.07％。

而去年手續費淨收益逆勢成長，主因參與聯貸案及政策性專案貸款增加，使放款手收13.58億元、年增達40.58％。而財管手收21.65億元、年增9.29％，主因改推相對穩健的保險商品，使保險品手收14.22億元、年增達91％，彌補信託及基金手收7.43億元、年減約39％缺口。

臺企銀去年平均放款餘額1.34兆元、年增8.85％，平均存款餘額1.73兆元、年增9.34％，存放利差自1.29％升至1.37％，淨利差（NIM）自0.93％升至0.97％。同時，逾放金額減少24.91％，使逾放率自0.28％降至0.2％、備呆覆蓋率躍升至653.28％，為近年最佳水準。

台企銀2023年前2月自結合併稅後淨利23.23億元、年增達65.91％，每股盈餘0.29元。展望後市，臺企銀將延續「優化資產品質，開創多元獲利」兩大核心方向，定期審視風險管理流程，並依金融情勢及風險變化，動態調整資產結構，以兼顧風險性資產成長及收益性。

此外，為開創多元收益來源，臺企銀將持續深耕核心客群經營，以客戶需求為導向，運用多元產品線提升客戶黏著度，爭取更多業務往來，達成盈餘績效目標。海外業務拓展方面，則將審慎擇優承作海外放款案件，以穩健成長為基調。

臺企銀對今年利差及淨利差仍維持樂觀看法，陳紹晃表示，受惠升息及其遞延效益，有望持續擴大國內外放款利差，將積極參與海外聯貸案、擴大外幣放款規模，並掌握市場動態調整策略，優化資產負債結構，使淨利差及存放利差提升達預期目標。

陳紹晃指出，若央行再升息1碼，估可使臺企銀淨利差增加約0.24個百分點。臺企銀將持續調整存款結構，更聚焦中小企業放款、房貸及其他外幣業務，在兼顧流動性原則下優化資金運用，因應利率走勢調整資金配置、提升運用效率，以提升淨利差表現。

手續費淨收益方面，臺企銀續以保險、高信評海外債等穩健保守產品為主軸，搭配基金定期定額投資，尋找風險性較低商品，預期整體財管手收可維持成長力道。企金業務則聚焦中小企業放款、強化都更危老等政府專案貸款，希望維持放款手收成長動能。