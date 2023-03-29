新北市蘆洲警方日前接獲通報，指稱有竊盜集團在三蘆地區流竄，接著警方發現有輛涉案車輛進入蘆洲轄區，隨即展開追捕，最終在24日循線逮捕42歲李男、43歲洪男以及43歲洪女，另外還查獲約2.6克的一級毒品海洛因，結果警方在過濾時，赫然發現其中的李男竟是去年三重警原本要抓，但逮錯人的追捕目標。

日前蘆洲警分局接獲其他警政單位轉報，有名偷遍新北的娃娃機大盜洪男駕駛贓車流竄在三蘆地區，隨後蘆洲警方立即過濾監視錄影器，終於鎖定這輛贓車，立刻通知線上警力前往圍捕，成功將該輛贓車攔下。

警方將該車輛攔停後，發現該車後座藏有1組二級毒品安非他命吸食器，隨即對車上的3名乘客李男、洪男以及洪女進行搜索，果然發現海洛因針筒1支、電子磅秤2個以及重量約2.61克的4包海洛因，警方隨即當場將3人逮捕。

據了解，該名李男是三重警方去年原先要逮捕的對象，結果當時埋伏的員警誤將「航特退伍」的工友黃姓男子當作是李男，導致雙方爆發肢體衝突，而涉案員警與黃男所衍生的官司糾紛也持續至今。

據側面了解，3人皆為竊盜集團成員，偷遍新北各地的娃娃機用以購毒，但由於他們被捕時並沒有發現與竊盜相關的證物，目前警方正清查相關竊案，以釐清詳細案情，目前全案依毒品危害防制條例案移送新北地檢偵辦。

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