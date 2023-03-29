台灣民眾黨今日召開中央委員會，會中通過「選舉決策委員會」成員名單，一共有10人，其中前台北市副市長黃珊珊以「社會賢達」身份入列，名單未見黨主席柯文哲過去的心腹前立委蔡壁如。選決會將主責總統、立委提名人選與時程等相關作業，預計4月3日將召開首次會議。

根據民眾黨日前通過的「台灣民眾黨公職人員選舉提名辦法」，選決會成員共9至11位，黨主席柯文哲與秘書長周台竹為當然委員，其餘成員由黨主席提名，經中央委員會超過3分之2同意後始得擔任，除了本黨人士之外，成員得邀請非本黨社會賢達，提供選舉布局與決策建言。

民眾黨公布選舉決策委員會名單，當然委員2人：黨主席柯文哲、秘書長周台竹，指定委員8人：新竹市長高虹安、民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、指定中央委員林富男、前台北市副市長黃珊珊、台大醫院乳房醫學中心主治醫師、乳癌防治基金會董事長張金堅、柯文哲辦公室特聘顧問林有志，以及地方黨部主委推舉的宜蘭縣黨部主委李偉華、及黨代表推舉的民眾黨黨代表張清俊。

民眾黨表示，今日中央委員會亦通過「黨公職赴大陸地區準則」，針對黨公職人員未來「以黨名義」赴中國制定條款，即日起實施。

根據「黨公職人員赴大陸地區準則」，規範一級主管以上黨務人員（含副主任）、直屬委員會主委，及擔任黨公職及縣市首長之黨員，以黨名義赴大陸地區，必須一周前向黨中央提出申請及報准，核准即可前往。未報准者，黨職人員赴陸不得「以黨名義」及職銜，依違反黨紀處分及相關規定辦理。