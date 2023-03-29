前總統馬英九登陸祭祖及青年交流，昨赴南京中山陵致詞時，多次提到「中華民國」及題字以「百十二年」民國紀年。對此，國民黨高市議員李雅靜表示，此舉敲碎綠營玻璃心。國民黨高市議員黃紹庭也認為，馬前總統加碼提到他是「台灣總統」，證明兩岸和平與捍衛主權，並非二元對立的零和賽局。

「請問，綠營認同我們的國家是『中華民國』嗎？」李雅靜今在臉書PO文表示，曾任中華民國第12、13任總統的馬英九生平首次赴大陸，在第一場公開行程，就明確表達「中華民國」，並且在墨寶落款留下「百十二年」，除了西元2023年外，更以民國112年落款，狠狠敲碎了綠營玻璃心！

李雅靜認為，維護國家主權，需要實際行動，不是打嘴炮！馬英九以實際行動踏上大陸土地，堅決說出中華民國，具體打臉綠營口號式的「抗中保台」。民進黨歷經陳水扁、蔡英文兩位總統，尤其蔡英文完全執政，立委席次過半甚至接近修憲門檻，抗中保台可化口號為實際，直接修憲「台灣獨立」。

李雅靜直說，很遺憾民進黨至今依然僅在選舉期間，以口號式喊出「抗中保台」，帶風向製造芒果乾，將抗中保台當成選票提款機，完全就是欺騙台灣人的情感，畫台灣獨立大餅，卻完全不作為。

同黨議員黃紹庭則指出，曾任民進黨中國事務部主任、曾隨海基會訪問團到對岸參訪的綠委趙天麟在質詢時表示，陳菊參訪時提到「中央的馬總統」、謝長廷參訪時提到「中華民國」，馬前總統應該也要以「中華民國前總統」自我介紹，才是捍衛中華民國尊嚴，現在馬前總統都辦到了，不知趙天麟委員是否應該大聲給予肯定。

黃紹庭認為，面對美中競爭角力及台海緊繃對峙局勢，我們固然不需要自我矮化以求親近，但更不需要刻意挑釁激化對立。台灣需要的，就是一個「從立法到行政，都可以在中國大陸，大聲說出自己是中華民國」，不分朝野黨派、超越藍綠意識型態的「中華民國隊」。