馬英九參觀南京總統府 見孫中山遺像突分享「一趣事」 @ChinaTimes ​

綠營狂拿「這個」攻擊馬英九 王鴻薇不忍了8字酸爆 @ChinaTimes ​

前總統馬英九昨（28）日參訪南京總統府，卻被綠營以他在參訪中說了多次「這個」，攻擊他不敢說「總統」2字。對此，國民黨立委王鴻薇狠酸，馬英九在南京總統府前後兩個行程都有提到總統，批評他的人「是不是耳朵長繭了」，她並呼籲，這些批評馬英九的人，應該要把他們耳朵給清乾淨。

王鴻薇今（29）日在政論節目《新聞大白話》表示，馬英九在昨天所說的，是他2008年就任總統時，與國父孫中山1912年就任臨時大總統時「差了這個96年」，而非「當了這個」，這段話連在《民視》的新聞都是有轉播的，她也直言，這些批評的綠營人士、側翼連事實都搞不清楚，顯示他們玻璃心碎滿地了。

王鴻薇指出，馬英九在南京總統府前一個行程中山陵，有提到「總統」2字，在總統府參訪行程結束後，與江蘇省委書記信長星會面時，也提到了台灣總統，因此她呼籲，這些批評馬英九的人，應該要把他們耳朵清乾淨。

另外，媒體人黃揚明解讀，從上下文脈絡可看出，馬英九口中的「這個」，僅是口語中的贅字，且因為是當場即興對媒體發言的關係，沒有提前準備好的預擬文稿，所以還差點把西元紀年給說錯。