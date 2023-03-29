中國大陸外交部發言人毛寧29日主持例行記者會。有記者提問，據報導，日本文部科學省28日審定通過一批小學教科書，宣揚日方單方面領土主張，淡化和歪曲日本強徵和奴役勞工的歷史事實，掩蓋其殖民統治朝鮮半島期間的暴行，韓國已通過外交管道提出抗議，對此，毛寧指出，在教科書審定上，通過玩弄文字遊戲模糊史實，淡化和逃避歷史罪責，是日方否定和歪曲自身侵略歷史的慣用伎倆。中方對日方通過審定教科書，在歷史領土問題上搞小動作的行徑，同樣抱有嚴重關切，已向日方提出嚴正交涉。

毛寧表示，日本軍國主義的侵略戰爭給受害國人民造成深重災難。強征和奴役勞工是日本軍國主義犯下的嚴重罪行，鐵證如山，不容翻案。釣魚台及其附屬島嶼自古就是中方固有領土，無論日方在教科書上寫什麼都改變不了釣魚台列嶼屬於中方的事實。

毛寧強調，中方敦促日方重視亞洲鄰國和國際社會的關切，以正確史觀教育下一代，以免進一步失信於亞洲鄰國和國際社會。