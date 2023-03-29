民進黨立委初選進入協調，今協調台北市第七選區，市議員許淑華及洪健益都登記參選；許淑華拋出願意接受協調式民調；但洪健益認為，直接進入初選民調較高下。

民進黨在台北市第七選區並無立委，在地兩位資深議員皆表態爭取，許淑華昨天中常會結束後隨即向協調小組表達看法，她會後受訪指出，她主張是大選部分還是以總統大選為主，個人不建議黨內互打，內部廝殺激烈，她有表達個人願意接受協調市民調。

她說， 誰勝出，就由誰代表，良性競爭很OK，正式做民調就會有負面攻擊，希望進行黨內協調市民調，大家互相尊重，由提名小組決定 。

她表示，4月11日以前提名小組要協調15個區，如果協調完成就不用做初選民調，沒成功就要展開民調抽籤。

洪健益協調前受訪則表示，若他出來選，民眾黨派人，他當選機率就高，他希望真正把日期訂出來，有機會跟許淑華在民調上一較高下。

被問到有關非藍可以整合？他說，上屆因為有民眾黨出來，幾乎都拿綠軍的票，但是這次民眾黨若有派人，拿藍軍的票會比較高，所以民眾黨提不提人，是這次松信區獲勝關鍵，這取決民眾黨的認定，據他了解，「柯文哲對許議員可能沒有那麼好的印象，可能會因人設事上決定派不派人」。