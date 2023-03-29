南投縣幅員遼闊且交通不便，偏鄉民眾欣賞藝文演出非常不容易，文化局為使各鄉鎮民眾，享有均衡的文化薰陶，徵選在地演藝團隊，5月起陸續到全縣13鄉鎮市演出，讓民眾就近欣賞表演藝術。

文化局長林榮森表示，南投在地演藝團隊巡迴演出，將表演藝術節目安排到各鄉鎮演出，除了培養及開發潛在表演藝術欣賞人口，也希望透過13鄉鎮市的展演，讓民眾親近表演藝術，吸引大家走入劇場，提升藝術水準並落實文化平權。

南投縣演藝團隊，5月起陸續到縣內各鄉鎮市演出。（廖志晃攝）

今年「藝起同樂」鄉鎮巡演，將自5月起安排包羅萬象的精彩表演，涵蓋戲劇、歌仔戲、舞蹈、布袋戲及音樂類型等；演出團隊包括李靜芳歌仔戲團、明珠女子歌劇團、曼暉舞蹈團、薪傳舞蹈團、南投舞蹈團、竹鹿竹樂團、吹笛手家族、莎小戲、0471特技肢體劇場、雷峰掌中劇團、藝龍布袋戲劇團、玉皇宮國樂團、與玉山民族樂團等共13個團隊。

文化局為扶植在地藝術團隊深耕發展，辦理「扶植地方傑出演藝團隊」徵選，以穩定演藝團隊行政營運，及提升專業創作水準；今年經專家學者評選小組決議，共有6團在地的表演團體，獲選傑出演藝團隊，分別是0471特技肢體劇場、李靜芳歌仔戲團、曼暉舞蹈團、薪傳舞蹈團、南投舞蹈團及莎小戲。

南投縣演藝團隊，5月起陸續到縣內各鄉鎮市演出。（廖志晃攝）

其中，首次入選傑出演藝團隊的0471特技肢體劇場，成立於2020年，由孫正學團長、夏鈴副團長共同創辦，是台灣少數專攻特技堆疊的馬戲團隊；2022年獲文化部甄選，代表台灣參與法國亞維儂藝術節演出，大放異彩；今年8月4日至28日，將赴英國愛丁堡藝穗節演出。

文化局除補助、鼓勵團隊培育人才及藝術傳承外，也組成專家學者團隊輔導訪視及評鑑，並且開辦研習課程，期望未來更強化演藝團隊各方面的營運能力。