中科管理局3月13日將包含台積電2奈米預定用地在內的「台中園區擴建二期都市計畫變更案」提交台中市都市計畫委員審議，審議後都委要求針對用水用電是否排擠民生需求及事業廢棄物備援計畫要求補件。都發局長李正偉表示，竭誠歡迎台積電到台中擴廠，但需為市民權益把關，因是重大開發建設案，中科管理局補件後，會以最快速度排審。

都發局表示，中部科學園區台中園區擴建二期案是中科管理局配合先進製程的半導體產業廠商進駐，選定台中園區西側高爾夫球場及周邊土地作為擴建範圍，計畫總面積約89.75公頃，總開發經費初估達450億元。

都發局長李正偉說，中科二期已取得自來水跟台電公司用水用電無虞的證明，但為避免擴建園區未來用水、用電排擠民生需求，請管理局補件說明是否排擠民生用水用電，另，中科管理局提報都委計畫並未交代廢棄物處理的替代因應計畫，但根據環評決議，科技部要求工業局協調周邊相關廢棄物處理，若受天災來臨該公司廢棄物處理設施受影響時，有相關應變計畫，都委要求中科管理局補件。

李正偉強調，此次都委審議未過是因民生用水用電及廢棄物處理兩項原因，至於擴建計畫所可能涉及現有興農球場員工就業權益、會員球證消費權益等議題，並非都審未過主因，但也請中科管理局妥善研議處理。

至於下次都審何時召開？李正偉表示，中科二期擴建為重大開發建設案，市府在中科管理局依規補件說明後，會在最快的時間排審，所以只要中科管理局加速辦理，市府也絕對會儘速配合辦理。