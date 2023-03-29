大陸觀察者網29日報導，美國商務部工業和安全局（BIS）當地時間3月28日宣布將一批機構和企業列入「實體清單」，其中5家來自中國大陸，3家來自緬甸，2家來自俄羅斯，1家來自尼加拉瓜。BIS宣稱，此次被列入清單的中企涉及到人權問題，違背了美國的外交政策利益。

觀察者網查詢發現，此次遭美國打壓的5家中企分別是：

Luopu Haishi Dingxin Electronic Technology Co. Ltd.（洛浦海視鼎鑫電子技術有限公司）

Moyu Haishi Electronic Technology Co. Ltd.（墨玉海視電子技術有限公司）

Pishan Haishi Yong'an Electronic Technology Co. Ltd.（皮山海視永安電子技術有限公司）

Urumqi Haishi Xin'an Electronic Technology Co. Ltd.（烏魯木齊海視新安電子技術有限公司），

以及Yutian Haishi Meitian Electronic Technology（于田海視美闐電子技術有限公司）。

根據企查查資訊，這五家中企的實控人均為海康威視，法定代表人為毛軍湖。按照美國商務部的規定，美國供應商必須拿到許可證，才能向被列入「實體清單」的公司出口產品和技術。而美國政府將在「推定拒絕」的前提下審查前述五家公司的許可證申請。近些年，美國開始越來越多地使用這一手段打壓中企。

觀察者網報導，就此事聯繫海康威視方面，對方暫未置評。

根據《券商研報》，海康威視是以視訊為核心的智慧物聯網解決方案和大數據服務提供者，聚焦於綜合安防、大數據服務和智慧業務。

2022年3月，前瞻研究院發布的報告顯示，按照視頻監控設備業務的營收來看，中方視訊監控設備行業兩大龍頭企業分別是海康威視、大華股份。2020年，在中方範圍來看，海康威視的市場占比達36％，大華股份的市場占比達28％；在全球範圍來看，海康威視的市場占比達29.8％，位列全球第一，大華股份的市場占比達14.7％，位列全球第二。

實際上，早在2019年，美國政府就曾以違反美國外交政策利益為由將海康威視和大華股份等中企列入「實體清單」。

彼時，海康威視總裁胡揚忠表示，安防行業把物料分成通用和專用兩類器件，在專用器件裡，該公司對美國的依賴已經非常低。在通用晶片上，依賴更大一點，但依賴程度是在下降的。

海康威視高級副總裁、董事會祕書黃方紅在同一場溝通會上表示，「在保持產品核心競爭力方面，公司的態度非常堅決，晶片受限制，我們換晶片；換不了晶片的，我們換元件；換不了元件的，我們重新設計產品。如果必要，我們將自己設計晶片。」

針對美國不斷用行政手段打壓中企的行為，中方外交部發言人曾多次回應指出，中方一貫反對美方濫用國家力量，無理打壓特定國家和企業的做法。美方的做法違反市場經濟原則和國際貿易規則，損害全球產業鏈、供應鏈安全，註定損人不利己。中方將採取必要措施，堅決維護中企的合法權益。