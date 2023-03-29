明道大學積欠教師薪水，教育部要求3月9日前改善，不過期限到了後，學校仍積欠1、2月的薪水。教育部今天表示，已在3月24日依規定對明道大學處以10萬元罰款。

明道大學因「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」之情事，經教育部退場審議會於去年9月7日審議認定為專案輔導學校，改善期限至112年5月31日。

明道大學董事會原本要挹注2億元資金給學校，但在學校被列入專輔學校後，董事會陷入猶豫，資金一直不到位。從去年11月起，學校便開始積欠教師薪水，教育部進行裁罰，但本月初又被揭露，至今仍積欠1、2月份薪資。

教育部要求明道大學限期補發去年12月起未依規定給付之教師薪給，據該校近日函復尚未補發教師今年1月、2月份薪給，已違反《教師待遇條例》應按月給付薪給之規定，教育部3月24日依法處以該校10萬元罰鍰。教育部表示將持續督促學校應確依《教師待遇條例》相關規定辦理。