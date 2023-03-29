徐巧芯（陳志賢攝）

前行政院發言人陳宗彥被爆出接受業者性招待涉貪，台北市議員徐巧芯上月到台北地檢署告發陳宗彥涉嫌違反《貪汙治罪條例》、當年承辦的檢察官涉嫌縱放。北檢29日下午首度傳喚告發人徐巧芯說明。徐巧芯表示，她今是因告發人身分出庭應訊，主要是檢察官要釐清告發意旨以及是否補充告發資料。

媒體詢問徐巧芯，有台獨教授表示前總統馬英九赴大陸若公開提及「中華民國」，將前往「接機」一事，徐巧芯說，馬前總統不但說出「民國」，也提及「台灣總統」，符合台獨教授的期望，希望台獨教授屆時能前往接機。

另媒體追問徐有關她跟立委費鴻泰因參選引發「世代交替」一事，徐巧芯說，她認為以費的資歷，2024年勝選可以擔任內閣閣員，她則可以在國會發揮。

至於陳宗彥案，徐認為，陳宗彥涉犯《貪汙治罪條例》追訴期長達25年，雖然法務部強調會重啟調查，但問題是外界不知道要查到什麼時候，因此她提出告發。

前行政院發言人陳宗彥在任職台南市政府期間，疑接受業者性招待涉貪，事後台南地檢署以查無犯罪簽結，引發軒然大波。徐巧芯2月22日到北檢告發陳宗彥涉貪。北檢簽分他字案偵辦，並於今天下午首度開庭傳喚告發人徐巧芯說明。