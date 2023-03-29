迎接母親節就給媽咪最好的，台北東區烘焙名店「普諾麵包坊」甜點主廚今年選用「果中皇后」美譽的水蜜桃入料，製成果醬，以香脆的奇福餅乾鋪底，搭配鮮甜綿密的蜜桃慕斯及濃郁的乳酪，堆疊上口感輕柔、細緻的杏仁蛋糕，多元豐富的層次，彷彿偉大的女性不論是在職場上，抑或在家庭中扮演多種不同的面貌。2023年母親節「普諾麵包坊．忠孝店」推出「桃心」8吋蛋糕、售價980元。即日起至5月4日前，凡預訂付款母親節限定「桃心」8吋蛋糕，或任一款慶祝系列蛋糕，並於5月5日至5月14日至普諾麵包坊．忠孝店取貨，皆享9折優惠。

「普諾麵包坊」向來求新求變，2023年母親節「普諾麵包坊．忠孝店」以女性最愛的水蜜桃做為蛋糕整體主軸，更多了一抹清新的天然水果香氣，主廚將水蜜桃製成果醬，隨後加入奶油乳酪、北海道鮮奶油等料拌勻，呈現出軟滑香醇、風味細緻的蜜桃乳酪蛋糕，搭配酥香脆口的特色餅乾底，使蛋糕層次豐富不膩口，夾層蛋糕則嚴選台灣當地杏仁，製成口感輕盈鬆軟的「杏仁戚風蛋糕」包裹香甜多汁的蜜桃果凍，酸甜交織，口味清爽宜人。最後，利用白巧克力噴淋於蛋糕表層，佐上新鮮堅果及當令水果，多層次的蛋糕內餡及柔和的表層，完美詮釋母親堅強的外表與柔美多彩的內心。

「普諾麵包坊」搶攻4月連假商機，即日起推出一系列泡芙新品，主打超萌、療癒商品，欲擄獲大、小朋友們的味蕾。巧克力控絕對不能錯過「可可小精靈」，選用選用60％巧克力，加入日本鮮奶油，包裹台灣在地新鮮香蕉，濃郁而不甜膩的層次堆疊，豐富每口的味覺體驗。喜愛卡士達的消費者可選擇「莓好喵星人」，新鮮草莓佐上香濃的自製卡士達醬，加入特選鮮奶油，搭配卡哇伊的貓咪造型泡芙，視覺與味覺的雙重享受。「超檬小旺仔」則是以鮮奶油拌入特製的酸香檸檬醬汁，包裹時令水果，午後時光搭配茶飲享用，療癒感十足。「泡芙家族」系列商品一入75元，即日起至4月9日，凡購買3入享9折優惠。