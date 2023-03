台灣大持續致力用科技幫助地方創生,讓愛在地方深耕的精神,今(29日)舉辦「Tech The Dreamers科技.夢想+」第二屆成果發表會,本屆扶植「直接跟農夫買」、「阿龜微氣候」兩大友善農耕團隊,挹注200萬元科技夢想金,透過運用ICT、IoT技術賦能智慧能業發展,以科技創生促進生物多樣性。

台灣大協助開發農友訂單後台管理系統「幫農事App」,以及為農友設置「IoT環境數據感測設備」,翻轉農業人力短缺、被動靠天吃飯以及科技近用不足等痛點,並透過台灣大IT攻城精英、後勤團隊在過程中輔以資訊力、行銷力,為農友從「產」到「銷」一條龍助力,預計可以幫助農友提升至少3倍以上的出貨效率、縮短消費者1/3的等待時間,更在提升生產力之餘,以科技灌溉友善智慧農耕、促進生物多樣性,朝永續智慧農業邁進。

台灣大總經理林之晨表示,台灣大非常開心本屆「Tech The Dreamers科技.夢想+」專案,與兩個致力台灣農業發展的年輕農友合作,扶植「直接跟農夫買」、「阿龜微氣候」兩大農耕團隊,槓桿台灣大的科技力天賦,為台灣農業人力短缺、年齡嚴重斷層等問題,提出科技解方,共同推動台灣智慧友善農耕,促進生物多樣性。

「阿龜微氣候」是以IoT科技設備及精準的數據分析,協助農友預先掌握無常的自然環境;「直接跟農夫買」則是共同打造農友專屬的行動田園辦公室「幫農事App」,整合資通訊介面,農友透過自動化銷售管理系統,提升產銷效益,為台灣友善農耕的價值鏈升級,也讓自然、科技與人這三大因子能夠達到完美的平衡、逐步實現與大自然和平共處的長遠目標。

台灣大響應「養一桌食物計畫」,總經理林之晨(中)與阿龜微氣候創辦人林泰佑(左)、直接跟農夫買創辦人金欣儀(右),手持奇異果及果苗合影。(台灣大提供)

林之晨進一步表示,透過第二屆「Tech The Dreamers科技.夢想+」我們看見了兩個年輕團隊為台灣智慧農業的付出,因此台灣大也響應「直接跟農夫買」的「養一桌食物」計畫,認養新竹尖石鄉本土無農藥栽培奇異果樹,邀請民眾與農夫共同承擔氣候風險,以行動支持科技培育友善環境、促進生物多樣性。

發表會現場,林之晨也拋磚引玉直接加碼10萬元支持金,力邀台灣大員工以及全台民眾一起加入挺智慧農業的行列,讓智慧農耕下的「養一桌食物」可以越來越豐盛,而10萬元支持金所採買到的果實也將贈送給有需要的家庭。

林之晨說,無論是第一屆的銀髮送餐服務,或是第二屆推動智慧友善農耕的團隊,台灣大十分樂見「Tech The Dreamers科技.夢想+」能夠繼續挖掘更多不同產業的地方創生團隊,給予他們如翅膀般起飛的動力來幫助更多的人。未來台灣大也將持續善用ICT以及IoT等科技職能,賦能公益團體夢想扎根,擴大社會影響力,為台灣打造更美好的明天。

台灣大哥大基金會董事暨執行長劉麗惠表示,「Tech The Dreamers科技.夢想+」由i無限數位公益轉型而生,希望結合台灣大與社企流、AppWorks的三方能量串聯,幫助有心投入公益的地方創生團隊,以科技力翻轉因缺乏資源而無法擴大社會影響力的困境,在完成他們的夢想之際,更能進一步幫助需要的人,甚至為地方帶來繁榮與商機。在累積了兩年的經驗與學習,第三屆「Tech The Dreamers科技.夢想+」將擴大對外公開徵件,歡迎有公益抱負、想服務弱勢族群及幫助地方創生的團隊,大膽的提出在Web3以及B5G(Beyond 5G)時代下,對科技應用天馬行空的想像,透過「Tech The Dreamers科技.夢想+」來實現。延續智慧農業促進生物多樣性的主軸,第三屆徵件也將特別關注與「生物多樣性」連結的科技應用提案,盼一起用科技創生促進生物多樣性,為環境及生物帶來「生機」,為世界重建美好的生態環境。

「直接跟農夫買」從單純分享農夫故事的粉絲頁起家,2014年成立社會企業,成為推廣友善環境農食的農業電商平台,致力讓消費者與農夫成為共同守護健康與土地的盟友。在創辦人金欣儀長期觀察下,發現農業人力短缺、數位化不足等問題,使農友往往需耗費大量時間處理繁瑣的訂單事務,包含往返溝通內容、製作撿出貨表單、回報出貨明細以及對帳等後端流程,不僅平台人員需花大量時間人工核對及偵錯,也造成漏單率頻頻上升,大幅減少農友所得,也造成顧客消費體驗不佳等惡性循環。

透過「Tech The Dreamers科技.夢想+」共同開發幫農友省事的「幫農事App」銷售後台管理系統,可將所有銷售訂單流程自動化,兼具出貨推播提醒、整合對帳資訊等功能,只要有手機就能處理與訂單相關的所有作業,猶如農友田間行動辦公室。「幫農事App」上線後,已幫助超過200位農友每天節省平均3小時的作業時間,也讓消費者等待到貨的時間平均縮短約1/3天,整體宅配出貨效率提升3倍,預計未來將有超過1,000名農友直接受惠。芒果農友陳甫諭也分享,芒果是非常注重時效性的水果,透過「幫農事App」可以優化電商平台與農夫的聯繫,幫助縮短出貨程序,進一步提高銷量,讓農友用心栽種的作物可以快速地送到消費者的面前。

「阿龜微氣候」是一個結合數據分析與開發農業科學化生產管理解決方案的團隊,透過IoT物聯網設備,幫助農友無時無刻以「土壤感測器」監測環境土壤狀況、用「在地氣象站」蒐集天氣條件,也可以透過「縮時攝影機」捕捉作物生長過程特徵,並將數據上傳雲端分析,協助農友解決種植管理時遭遇的疑難雜症,甚至因應不同作物的數據模型,產生個別報告及即時示警,適度幫助農民規避自然風險,進一步提升應對極端氣候的能力,穩定農作與降低災損。

此次透過「Tech The Dreamers科技.夢想+」提供「阿龜微氣候」設備籌促資金,幫助種植有機杏鮑菇、大豆、水稻、奇異果等4位農友設置土壤感測器、氣象站及縮時攝影機等IoT設備。其中種植兩期大豆的農友黃柏凱即分享,天災十分難預測,但對於作物衝擊卻十分重大,過往播種及施肥都需要仰賴人工紀錄來累積數據,耗費人力且不夠精準。在「Tech The Dreamers科技.夢想+」的幫助下,阿龜微氣候協助在農地設置了「土壤感測器」及「縮時攝影機」,並利用歷史數據及大豆的生長模型,隨時感測土壤含水率,並預測不同時間播種的風險,進一步提高收成率。

未來更可持續利用當地的環境數據進行生長期分析,優化每一個農務決策,透過數據提升作物產量及品質。不僅如此,在科學化種植的過程中,還能減少溫室氣體排放、增加保育類動物棲地,甚至是改善水土保持,進一步復育農作品種,攜手以IoT智慧農業促進生物多樣性,也讓台灣農業邁向永續。

第三屆「Tech The Dreamers科技.夢想+」自即日起至4月14日熱力徵件中,歡迎所有懷抱科技夢想的社會企業、非營利組織(NPO)、財團法人以及社團法人等團隊提案,一起用科技解決過去無法解決的問題。