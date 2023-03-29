南投縣教育處在草屯鎮九九峰可愛動物樂園舉辦112年模範兒童表揚活動，全縣公私立國小共159名模範兒童獲獎，另旭光中學國中部三年級學生簡友南、水里國小六年級學生黃偉峻入選總統教育獎，南投縣長許淑華一一親自頒獎、合影，肯定學生在學業、體育、才藝、孝行上的傑出表現。

水里國小學童黃偉峻入選總統教育獎，導師紀藶芷替他感到開心。（楊靜茹攝）

水里國小學童黃偉峻出身單親家庭，在困境中勇敢樂觀面對生活挑戰，從不抱怨，透過特殊教育逐漸養成獨立自主能力；其導師紀藶芷說，偉峻剛入學不太會表達，透過生活技能訓練，安排他到小二家烘焙店學習購物、數學計算、人際應對等，甚至參加全國身障運動會400公尺接力獲金牌，入選總統教育獎，大家都替他開心。

另外旭光高中國中部的簡友南透過專注且持續努力，參與縣運和中小學聯運皆獲得佳績，前年更獲得全國中等學校運動會射箭組團體賽第二名，以體育專長入選總統教育獎。簡友南說，入選這個獎對他而言是肯定與鼓勵，讓他在學習上有更多動力，感謝學校老師、教練的支持與鼓勵，才有現在的自己。

南投縣159名學生獲選模範兒童，南投縣長許淑華一一親自頒獎、合影。（楊靜茹攝）

許淑華表示，159名模範兒童，有的對家中長輩非常孝順，有的在學校展現優秀領導能力或成績，進而激勵身邊同學奮發向上，鼓勵獲獎學生繼續成為同學的楷模。另外2名學生入選總統教育獎，一位是新住民二代家庭，另一位來自弱勢單親家庭，他們不僅沒有灰心喪志，反而用樂觀進取的心面對人生，期盼他們未來在社會上都成為有貢獻的人。

許淑華強調，她從政起持續關注南投偏鄉教育，擔任立委時尋求資源，提供平板電腦、課桌椅等硬體設備，現在她入主縣府，更增加教育經費，包括代理教師全年聘期、幼教師生比降到1：12，都是為了讓老師更加安定，提供孩子更好的學習環境，未來會投入更多資源，強化校園基礎建設，提升教學品質及學習環境。