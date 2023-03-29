7旬獨居老嫗找不到回家的路？清水警分局光華所巡邏員警助其安全返家。(警方提供)

台中市清水區一名7旬獨居老婦人，日前衣著單薄雙手抱胸，獨自站在路口俳佪神情緊張，不知所措？清水警分局光華所員警洪佩玲、林昱宏，巡邏行經中清路七段與中山路口時，警方查覺有異主動上前關心詢問；警方利用警用系統查詢、比對，發現她住在清水區，待陳婦恢復體力後，警方載其返家中休息。

警方指出，警方與73歲的陳姓老婦人對談時，發現老婦行動不便，且疑似患有重聽及失智疾病，無法說出自己的姓名、年藉及回答員警問題，只表示「我很冷，我找不到回家的路」？因當時是清晨時分，天氣寒冷，警方遂先行安撫其情緒並將老婦載回派出所休息。

光華派出所員警並提熱茶讓老婦暖暖身，事後警方利用警用系統查詢、比對，抽絲剝繭確認她居住在清水區，待陳婦恢復體力後，警方載其返回家中休息。

光華所長陳俊佑說，民眾平時應發揮鄰里互助的精神，關心獨居老人的生活起居，如有需要警方協助之處，可直接向警方求助或撥打110報案專線，必要時將轉介社福單位介入協助。

警方強調，警方為推廣易走失民眾自願捺印指紋建檔服務，民眾可就近前往各分局偵查隊申請捺印，如有當事人走失、無法辦識身分等之情形，即可經指紋比對即時辦識身分，儘速與其家屬取得聯繫並協助返家。