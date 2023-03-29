宜蘭國民運動中心施作太陽能光電板工程後，多功能綜合球場發生漏水問題，縣議員林麗今天（29日）前往視察，批國民運動中心開幕至今缺失不斷，如今發生漏水問題，甚至有球友差點滑倒受傷，對此縣府回應說，驗收階段時已改善大部分缺失，漏水問題廠商已安排工班修繕。

林麗指出，國民運動中心開幕時爭議不斷，如完工後被發現900多項缺失、綜合球場收費過高，還有水質安全、冷氣吹風孔蓋與天花板造型燈飾掉落等問題。

林麗表示，多功能綜合球場出現天花板漏水現象，讓來運動的民眾相當訝異，甚至有球友差點滑倒，種種問題可以看出當初驗收時有許多問題尚未解決，顯示出縣府教育處對於國民運動中心的維護管理是消極的，希望縣府教育處盡快針對館內各項設施通盤檢討，讓來運動的鄉親有安全舒適的運動環境。

教育處指出，球場屋頂在上周加裝太陽能光電板後，就出現漏水問題，廠商今安排工班進場，在防水工程修繕完成前，要求廠商暫時以帆布將球場的漏水引流，避免水直接滴在木地板上；縣府對國民運動中心維管相當重視，所謂900多項缺失在驗收階段大部分都已改善。