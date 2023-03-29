前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去年來台加盟T1桃園永豐雲豹後，掀起一陣「魔獸旋風」，不僅球場上的表現備受關注，私下的一舉一動更是球迷目光焦點。近期除了他與「金髮熱褲妹」一行人同遊小琉球的傳聞在網上引發熱議，更釣出網友稱「魔獸與她有地下情」，雖然文章的真實性存疑，但也掀起討論。

有位女網友在社群論壇《Dcard》上發文，以前情提要的方式標註「＃閒聊 魔獸的新女友？」表示：「這種事情我也很不想攤開說，只是看見引文直接戳到我真正的痛處與難過...」，並分享自己透過朋友牽線，產生與魔獸的一段無法見光的「地下情」故事。

該名PO文者在文中指出，兩人認識後，因為魔獸時常對她甜言蜜語，很快就淪陷在他的攻勢下，「我只覺得他是個孤單的大男孩，而不是什麼光鮮亮麗的超級巨星。」然而，由於魔獸總是裝害羞、打模糊仗，因此這段感情讓原PO只能用無法肯定的心態認為他們「算是」交往中。

豈料，該名網友指出事後出現一名美國白人女子，使她不能去找魔獸，且他也越來越少回訊息，而後更是傳出魔獸與那個美國女子「牽手逛旗津」的6秒影片，面對原PO的質問，魔獸僅回：「他們是好朋友。」讓原PO只能讓這段感情黯然收場。

貼文PO出後，在論壇上掀起不小的討論聲浪，除了不少人質疑該篇文章的真實性寫下：「有幾分證據講幾分話」、「我笑了，寫小說喔」，更有不少網友留言：「魔獸雖然打球很帥，但這種發展本來就不意外」、「只能說暈的就輸了」、「你就是個活在自己幻想的人而已，一點判斷都沒有？」