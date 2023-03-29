陽明海洋文化藝術館將舉辦兒童節系列親子活動，國中小團體報名可免門票參觀。（陽明海運提供／徐佑昇基隆傳真）

透過有趣的教學，讓小朋友能更了解與基隆息息相關的海運文化知識。（陽明海運提供／徐佑昇基隆傳真）

陽明海運文化基金會表示，為善盡企業責任，並推廣船舶文化，即日起至12／31回饋在地，凡基隆市國中小學校團體預約參觀「陽明海洋文化藝術館」免門票並可參加「陽明海運小學堂」，了解船舶航行的知識，同時在兒童節連假將舉辦「我的城市就是博物館」「大船小船滿港灣」系列親子活動。透過船舶永續航行關鍵的油、水、氣，以教具及開放式議題引導學子了解企業實踐永續ESG的各項管理措施及節能減碳的策略。

基金會說明，為呼應聯合國SDGS 13與14之「海洋生態保護」及「減緩氣候變遷」目標，目前將舉辦「陽明海運小學堂」，透過船舶永續航行關鍵的油、水、氣，規畫適宜學子了解的內容，以教具及開放式議題引導學子了解企業實踐永續ESG的各項管理措施及節能減碳的策略。同時即日起開放基隆市國中小學團體可免費參觀陽明海洋文化藝術館，讓更多學生可以學習船舶知識。

基金會表示，陽明海洋文化藝術館位於基隆港前，面海倚山，擁有基隆港豐富的環境教育資源，周邊鄰近崁仔頂、委託行及太平山城KEELUNG地標，其歷史文化發展皆與基隆港發展相依並存，文化館將於4月起推出基隆港環境教育：「我的城市就是博物館」「大船小船滿港灣」親子活動，透過趣味船舶巧克力手作體驗及實地走訪基隆港認識港邊船隻的種類及任務，體驗基隆港正港的海洋城市魅力，歡迎大朋友小朋友一同參加。

陽明海洋文化藝術館4月兒童節系列活動（活動細節請上官網查詢）

「我的城市就是博物館」大船小船滿港灣親子活動

活動場次：4／1 (六)、4／2 (日)、4／3 (一)、4／4 (二)、4／5 (三)、4／22 (六)、4／29 (六)，每日一場，共 7 場

活動時間：14：00-15：00

活動地點：陽明海洋文化藝術館

4／1－4／5兒童清明連假，陽明海洋文化藝術館不休館，全國兒童12歲(含)以下憑身分證明，門票50元。