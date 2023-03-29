網美江宛庭在2017年的亞洲冬季棒球聯盟比賽擔任開球嘉賓，卻把球丟到二壘鬧了烏龍，因此被封為「二壘妹」，長大後江宛庭登上綜藝節目透露自己想加入啦啦隊，綜藝大哥吳宗憲豪爽幫忙牽線，去年12月她通過初試，準備進行二試，不料江宛庭拍了一部點評其他樂天女孩徵選者的影片，慘遭取消二試資格，事後江宛庭透露事件爆發後被酸民嗆，但她也透露有收到日本啦啦隊的邀約，未來有機會前往日本。

20歲江宛庭日前發文透露去徵選會場拍片，她難過吐心聲：「第一次感受到，離舞台那麼近卻上不去的感覺是多麼的不好」，現實中也遇到不友善的人對她說：「我討厭妳走開」，連友人都拒絕與她來往，坦言「妳不要來害人啦」、「妳最近形象不好，我害怕被妳採訪」，還有約好採訪卻臨時爽約的。江宛庭有感而發：「曾經以為這個社會是善良的，不過今天踏踏實實的讓我看到這個社會的現實與殘酷～」。

她提到剛開始經營YT頻道時，許多網美朋友都很願意合作拍片，結果一出事後就身邊朋友就全跑了，她說這次事情讓她上了一課，也成為前進的動力。江宛庭向《中時新聞網》透露：「最近有日本啦啦隊找我面試，也有很多人問我當啦啦隊的條件」，她表示之前有去日本留學，日語有通，如果未來錄取也不排斥到日本發展。