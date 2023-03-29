周三香港恆生綜合指數高開563點，收盤上漲407.75點或2.06%，為20192.40點。國企股(H股)升2.2%，為6879點。科技指數升2.5%，為4246點。

阿里巴巴大漲12.2%，報94.55港元，為恆生指數的上漲提供約200點的貢獻；阿里董事會主席張勇宣布史上規模最大的組織改造計畫「1＋6＋N」，集團分拆為六大業務，各自成立董事會營運，並且不排除獨立上市的可能。

阿里巴巴在美國的ADR隔夜上漲14.3%。

分析師認為，阿里的業務分拆，為其它科技巨頭的類似行動鋪平道路。有助於打破這些企業集團的壟斷權力，這也符合中國政府在反壟斷問題上的監管改革。

競爭同業京東的股價收盤上漲1.9%，早盤一度大漲7%。此外，美團升4.0%；騰訊也漲1.7%，較早盤的上升5%有所回落。

阿里巴巴概念股上漲，高鑫零售升18.6%，阿里健康漲5.2%，阿里影業升5.2。