黃俊斌分析，台股目前處於「一種氛圍、三種機會」，中美持續針對半導體技術進行競賽，美國加大制裁大陸力道，除禁止關鍵半導體設備售往大陸外，也禁制大陸先進製程發展，科技大廠分散風險的趨勢與氛圍越趨明顯。

「三大機會」則分別為AI發展為半導體供應鏈帶來新契機、消費性電子需求回溫、電動車商機與滲透率提升。

黃俊斌直言，未來「誰掌控AI，誰就擁有了世界」，而在中美科技持續角力下，美方勢必會持續打壓大陸發展AI技術，而關鍵就在於5奈米以下先進製程；此外，若要將AI廣泛運用在生活當中，則預期未來CPU、GPU將更加緊密合作，均為國內半導體供應鏈成長契機，相關商機均值得投資人觀察。

至於消費性電子方面，則因廠商意識到2022年下半年需求不振、快速調整庫存，目前已見到些許成效，後續只欠需求東風，黃俊斌看好全球終端需求下半年好轉、可望見到回補庫存行情，帶動手機、PC、NB產業穩步回升，其中智慧手機搭上5G題材，更是重中之重。

另一方面，政府普發6千元現金提振內需，亦可望帶動國內景氣觸底反彈，儘管台灣景氣燈號續亮藍燈，惟在股市領先經濟表現前提下，群益投信指出，投資人可在景氣亮藍燈時進場，操作建議採逢低分批布局模式，並看好AI、伺服器、電動車、高速傳輸、IC設計等產業。