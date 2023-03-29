苗栗縣南庄鄉加里山麓賽夏族人傳統居地，早年長有許多台灣特有種南庄橙，是賽夏族人常用的藥用水果，因其味道奇酸，賽夏族人便命名為「嘎達釉」，意思就是「好酸」，新竹林管處多年前成功復育南庄橙，並移植回加里山大坪山登山口，經「果醬女王」的柯亞拿來製成「純粹南庄橙」及「蜂蜜南庄橙」兩種風味果醬，2支果醬榮獲2023《世界柑橘類果醬大賽》1金2銀的好成績。

南庄橙早年是賽夏族人的藥用水果，因味奇酸，所以賽夏族語稱之為「嘎達釉」。（謝明俊攝）

「南庄橙」（學名：Citrus taiwanica Tanaka＆Shimada）為台灣特有種芸香科柑橘屬植物，種小名以台灣為名，是正港的台灣原生種果樹。最早在1926年由日籍植物學家於苗栗縣南庄鄉蓬萊村一帶發現，因此發表命名為「南庄橙」，當地賽夏族原住民以南庄橙口味奇酸，因而則稱呼它為「嘎達釉」(Kata’iyok)，意指好酸。

新竹林管處與賽夏族人一同在加里山復育南庄橙。（謝明俊攝）

2021年初，新竹林管處與賽夏族部落共同舉辦「南庄橙回家」活動，將野外瀕臨滅絕的南庄橙帶回原生地栽種。2022年底，竹管處、交通部觀光局參山國家風景區管理處獅山工作站與國立中興大學校園內採集珍貴的南庄橙果實，交由人稱「果醬女王」的柯亞製作「純粹南庄橙」及「蜂蜜南庄橙」兩支風味果醬。

南庄橙經「果醬女王」的柯亞拿來製成「純粹南庄橙」及「蜂蜜南庄橙」兩種風味果醬，榮登國際舞台。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

柯亞製作的2支果醬參加2023《世界柑橘類果醬大賽》（The World's Original Marmalade Awards）榮獲1金2銀的好成績。多年來已獲獎無數的柯亞表示，原先已打算不再參加比賽，但經由新竹林管處的介紹認識了南庄橙，就被它酸香濃厚、狂野強烈的風味吸引，與普遍栽植的商業柑橘品種很不一樣，便重披戰袍，要讓世界認識這顆台灣特有、獨一無二的「橙」。

新竹林管處在苗栗縣南庄鄉加里山大坪登山口種植多株南庄橙。（謝明俊攝）

新竹林管處表示，南庄橙為台灣特有種植物，是極為珍貴的自然資產，卻因為棲地遭開發幾乎野外滅絕，主要原因之一，就是過往人們覺得它酸苦不好吃、沒有價值，不如進口的品種。因此，能在「果醬界奧斯卡」的國際大賽上獲獎，不僅肯認了南庄橙是「水果王國」貨真價實的驕傲，也為南庄橙保育工作注入強心針。

新竹林管處與賽夏族人一同在加里山復育南庄橙。（謝明俊攝）

新竹林管處已著手與南庄鄉蓬萊村賽夏族人合作，將優先於原生地區復育栽植南庄橙，同時結合原住民傳統智慧與現代科學研究成果，研發具有在地特色的南庄橙產品，賦予經濟價值；讓珍稀的森林資源成為支持部落生計的後盾，邁出物種保育與經濟發展並肩同行的道路。民眾如果想更進一步認識南庄橙，歡迎前往位於南庄鄉蓬萊村的「森林小站」，讓賽夏族耆老為您述說南庄橙花開南庄山林的故事。