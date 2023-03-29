台灣7縣市外海2周內出現16具浮屍，外界紛指向死者是遭人蛇集團海上丟包；對此，中山醫學大學法醫系主任高大成指出，可透過解剖了解是生前還是死後溺水？並透過死亡時間、死亡地點找出端倪，而至於行凶動機，他則表示需釐清是國籍人種、如果要入境台灣打工、避難以外國人居多，如果是要被帶出去賣器官或從事詐騙，則以台灣人為主。

繼西海岸離岸風電發現有一具詭異男屍躺在高10公尺的高台上後，海巡署清查發現近兩周西海岸從北到南已發現16具浮屍，有男有女，更有台灣籍人士以及越南籍人士，案情不單純，懷疑是人蛇集團海上丟包。

高大成直指，必須透過解剖，先釐清是生前或死後溺水，如生前溺水，器官內一定會因吃水而有海藻，就算被曬到成屍乾，海藻也還在器官內，也可透過肝、腎等器官內的海藻、汐藻以及海裏的浮游物，比對出落水海域，因每個海域藻類生態不同。

但如為死後溺水，可能是虐死或餓死，事情就更大條了，是不是人蛇集團要進入台灣，人囚營養不良餓死，再棄屍海中，或是要帶出境賣器官，途中發生鬥毆死亡再棄屍；高大成說，如果是被餓死會極度營養不良，胃裏不會有食物，且器官不只因脫水重量減輕重量會更輕。

高大成說，如果是生前被打致死在海中丟包，一定會有外傷，雖然曬成屍乾後不好驗出外傷，但打到內出血即使曬成屍乾體內也還會有乾燥的血塊。

至於動機是什麼，高大成說，就不知道是要進台灣，還是從台灣出去，出去就是被帶去賣器官或行騙，進來就是找工作、避難，而進來台灣則是外籍人士為主，離開台灣則以台灣人為多，只要做DNA比對、就可知道死者種族。