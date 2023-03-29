戈培爾（Joseph Goebbels）是納粹德國的傳奇宣傳部長，他在二戰期間提出了一些宣傳技術，並且在他的日記中解釋了它的用途，他認為人們對信息的渴求是無止境的，而他所操控的宣傳機器可以滿足這種渴求，而媒體在其中扮演了關鍵角色，最重要的工作就是求快，越快越好，信息正不正確並不重要，而謊言越誇張越好，只要不斷的洗，質疑並驗證信息的人便會疲於奔波。

戈培爾覺得追求信息是一種人類本能的需求，人們需要不斷地了解世界和自己所處的環境，以便做出最好的決策。他認為，這種需求可以通過媒體進行操控，進而控制人們的思想和行為。

為了滿足這種，納粹德國通過廣播、新聞媒體、電影、海報等宣傳手段向公眾灌輸他們所需求的信息。這些宣傳手段的內容通常是具有極大的情感色彩和煽動性的，以便引起公眾的共鳴和熱情，並進一步強化他們的納粹主義思想。

他認為，有效善用這一點，是控制人們思想和行為的有力工具，因此他極力發揮這種工具的效用，以便實現他們的政治和軍事目標。媒體在傳播訊息時，「速度」比「真實性」更重要。他認為，當宣傳信息能夠快速地傳播到大眾之中時，它就能夠更有效地影響公眾的觀點和行為。因此，他強調宣傳媒體必須快速、有力地傳達信息，即使這些信息不完全真實或包含誇大的成分，也沒有關係。

這種觀念反映了納粹政權對媒體控制的高度重視。納粹政權強制控制德國的所有新聞媒體，以確保他們所希望的信息能夠傳達給公眾。在納粹德國的宣傳中，不斷地重複和強調某些信息，無論其真實性如何，都被視為有效的手段。通過這種方式，他們能夠控制公眾的思想和行為，進一步加強自己的權力。

然而，這種宣傳手段往往會帶來負面後果，尤其是在信息流通速度極快的現代社會中。不完全真實或誇大的信息可能會對公眾產生誤導，甚至引發社會動盪或衝突。因此，傳媒應該負責任地傳遞正確的信息，以保持公眾的信任和社會穩定。