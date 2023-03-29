國民黨團今再對高端疫苗提出質疑，指高端為搶食國內流感疫苗市場大餅，引入韓國GC Pharma的四價流感疫苗進行分裝，疑由食藥署再開後門審查。對此食藥署下午回應，高端與韓國廠合作生產的流感疫苗為國產疫苗，目前已在台完成第三期臨床試驗，相關資訊都已對外公開，審查標準都與其他廠牌相同，絕無差別待遇。

國民黨立委王鴻薇指出，依藥品查驗登記審查準則，疫苗類藥品要免除國內臨床試驗，必須要符合原產國已上市、且具有10大醫藥先進國（德國、美國、英國、法國、日本、瑞士、加拿大、澳洲、比利時、瑞典）採用證明。對此食藥署藥品組科長黃玫甄指出，藥品查驗登記審查準則是針對輸入藥品，高端疫苗為國產，本來就不可能先要求廠商去國外上市再回來審查。

中華民國防疫學會理事長王任賢則質疑，高端從原本要進口成品，後來又改成進口原液填充，是不是要用「假國產」來搶佔購買比例最高的真國產市場？黃玫甄回應，從過去到現在，這種引入原液來台分裝的方式，都被定義為國產，主要是因為原液製作完後還要加上賦形劑，並進入無菌製劑填充，這些都是很重要的過程。

黃玫甄表示，高端四價流感疫苗的藥證取得方式與其他藥品無異，是經360天的正常審查流程，且已在國內完成800多人的三期臨床試驗，根據台灣藥物臨床試驗資訊網，高端早在2018年10月至2019年7月間於三總、萬芳、長庚、台大等4間醫院共同完成。