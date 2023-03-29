43歲大陸女星秦嵐2018年演出古裝劇《延禧攻略》「富察皇后」一角而爆紅，獲得「最美皇后」的封號，私下感情生活也被放大矚目，去年底狗仔拍到她與小10歲男星魏大勛約會，但雙方皆未回應緋聞。近日，秦嵐在節目中被主持人詢問感情狀態，她一句話回應，被解讀為認愛了。

秦嵐最近在戀愛真人秀節目《喜歡你我也是4》擔任觀察嘉賓，第一集今（29日）播出，主持人張紹剛一一詢問所有嘉賓的感情狀態，蔣詩萌認有交往14年的男友，官鴻則表示自己單身，上一段戀情距離現在已6、7年。秦嵐是第三位被問的，大方地回應：「現在就是大家看到我的狀態。」讓張紹剛一時語塞，吐出一句：「耐人尋味喔！」秦嵐撒嬌地回：「慢慢來嘛！」順利圓場。

秦嵐四兩撥千金的回應，加上魏大勛過往曾跟一線女星楊冪傳緋聞，引起陸網熱議，紛紛留言：「魏大勛到底有什麼過人之處」、「如果真的是正面回應，那魏大勛好大的福氣啊」、「魏大勛是姐姐收割機呀」。

去年12月底，大陸狗仔捕捉到秦嵐和魏大勛同遊三亞，秦嵐甜蜜地勾著男方手臂，上廁所時魏大勛還貼心地幫拎包包，關係看起來很親密，當時新浪娛樂的記者特地為此事求證秦嵐的工作人員，得到「我說什麼你們都會發出去，所以你們還是不要給我打這個電話比較好」的回應；如今秦嵐未否認戀情，回應：「就是大家看到我的狀態」，被解讀成認愛魏大勛。