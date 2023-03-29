該團隊指出，全球央行維持高利率抑制通膨與需求，經濟動能仍疲弱，加上美歐金融危機增添景氣不確定性，以及電子業上半年持續去庫存，需求疲軟趨勢尚未明顯轉折，下修2023年台灣經濟成長率預估值至1.8％。

主要央行先前加速升息對歐美需求的抑制效果持續顯現，加上廠商去化庫存，不利出口與投資前景。但大陸解封、疫後需求與人工智能應用為景氣提供下檔支撐。評估2023年第2季台灣經濟氣候將呈現象徵景氣轉弱之「陰」，出現機率將在40％以上。

3月初以來，矽谷銀行(SVB)、瑞士信貸(CS)、德意志銀行(DB)等事件引發全球股市動盪，企業債信用利差擴大，美、歐、大陸及新興亞洲等主要地區金融情勢指數緊縮壓力上升。國泰台大產學團隊認為，台灣央行於3月會議升息半碼，主因通膨壓力仍偏高，且正面看待下半年景氣，研判鑑於電價調漲、外食與房租漲幅仍大，核心通膨壓力居高不下，第2季到第3季台灣央行尚有升息一次機率。不過，考量台灣政策利率較低，且通膨壓力仍高，除非金融面衝擊過大，否則應無降息可能。

今年第1季，受到台股與台幣劇烈波動影響，台灣金融情勢指數(FCI)寬鬆程度有所收斂。評估今年3～6月，台灣景氣動能僅將低檔盤旋，且SVB意外倒閉引發全球流動性擔憂，金融市場波動風險仍存，預期金融情勢指數將在「寬鬆」區間下緣波動。