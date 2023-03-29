有些人天生耳根子軟，別人說什麼就相信什麼，因此容易受騙上當。命理網站「星座上上簽」分享，獅子座、摩羯座、水瓶座和處女座的人，不但頭腦聰明還很有主見，對於別人說的話都不會輕易相信，自然不容易被洗腦或受到影響。
▎獅子座
獅子座非常有自信，且很不喜歡被別人質疑、說教，一旦確立了目標，就會朝著那個方向前進，不會輕易被人動搖，因此獅子座最怕的不是被洗腦，而是過於堅持自己的想法，一意孤行，聽不進其他人的意見。
▎摩羯座
摩羯座雖然看起來脾氣很好，但他們其實非常有主見，認定了一件事就會「不撞南牆不回頭」，任何人事物都難以改變他們的想法，因此儘管摩羯座不會與人正面衝突，但不代表他們會受別人影響，很容易就被洗腦。
▎水瓶座
水瓶座的思考邏輯獨特，但又特別堅持自己的想法，他們個性自我且高傲，心裡面認可的人很少，因此別人說的話，對他們來說並沒有什麼參考價值，自然就不容易被洗腦。
▎處女座
處女座觀察力細微且擅長分析，對於別人使用的手段都瞭若指掌，不會輕易上當，再加上他們善於理論，口才非常好，是說動人心的高手，因此比起他們被別人洗腦，更有可能的反而是他們洗腦別人。
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