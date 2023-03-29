八里福朋喜來登酒店為桃禧(2750)飯店集團董事長李三連，透過焊錫材料商昇貿(3305)旗下持股43％子公司左岸會館開發投資興建，為萬豪在台第22處、福朋喜來登第3處據點及亞洲旗艦店。

桃禧酒店集團旗下已有桃園喜來登酒店、桃園智選假日酒店、桃禧航空城酒店新館、台北桃禧大飯店等4處據點，隨著旗下第5家飯店八里福朋喜來登酒店開幕試營運，集團總客房數推升至980間。

八里福朋喜來登酒店基地面積約1696坪，為地上15層、地下3層現代化建築，主打全館9種房型、241間客房均可享受「黃金美人湯」溫泉，5樓亦設有戶外露天泳池及大眾溫泉池，可邊泡湯紓壓或徜徉游池，一邊欣賞淡水河景與大屯山美景。

餐飲宴會亦為八里福朋喜來登酒店另一特色，包括時尚挑高的大型宴會廳、3樓「禧粵樓」中餐廳及1樓「Mesh Kitchen」自助百匯。羅世璿表示，酒店將以國內外自由行旅客為主要客源，國人占65％、國際客35％，首年平均房價目標6000元、平均住房率65％。