NSO執行長郭玟岑（左起）、國立傳統藝術中心副主任兼代臺灣音樂館館主任鄒求強、協同指揮吳曜宇、作曲家潘皇龍，今日出席記者會，分享音樂想法。（國家交響樂團提供）

國家文藝獎得主、作曲家潘皇龍新作《客家八音大團圓》管絃交響協奏曲，將在本周末由指揮家吳曜宇指揮國家交響樂團（NSO）首演。

潘皇龍表示，客家委員會與國家交響樂團「以樂會客音樂委託創作案」，委託他創作富於客家元素的管絃樂曲，「我一方面盤整歷年來對客家音樂的印象，另一方面更廣泛蒐集客家音樂史料與論著，在此特別感謝吳榮順教授、鄭榮興教授有關客家八音的論述，提供了更深厚的學術底蘊；希冀透過收集、整理、分析、比較、歸納，獲致理性與感性雙重基礎上的平衡與協調。」

潘皇龍表示，他在研讀客家音樂文章典籍，搜集客家八音曲譜資料後，精選老山歌、山歌仔、採茶歌、平板調，以及百家春與大團圓......等極具代表性的作品，再透過「音響意境創作論」的轉化，融會於交響曲與歷史上各類型協奏曲綜合演化的「管絃交響曲」中。

全曲安排了10支法國號，特別的是有6支會分布在觀眾席後排，創造出山歌傳唱意味與效果，潘皇龍表示，「很感謝客委會讓我能把創作理念融入作品。若你是客家人，或是你對客家音樂很有研究，歡迎來聽聽不同的素材所呈現的客家脈絡，我曾經寫過五首北管作品，與客家八音可能會有些許重疊；若你對客家音樂不熟悉，也歡迎你來體驗客家音樂隱含的可能性，我只是小小的螺絲釘，客家音樂蘊藏的力量是更豐富的。」

吳曜宇表示，作為台灣指揮，沒有什麼比指揮台灣作曲家的作品更榮幸的事，「因為沒有他們，台灣的交響音樂也不會發展起來。潘皇龍老師，他從很久以前就已經是德高望重，他的經歷非常豐富，甚至幫柏林愛樂寫過音樂。古典樂是聚集人類的智慧，是一代一代傳下來的，我們有義務將智慧結晶傳下去，雖然我不是客家人，但老師的作品能讓人感受到刻在骨子裡的台灣精神。」

同場音樂會還有普羅科菲夫D大調第一號交響曲《古典》，以及貝多芬的F大調第八號交響曲，演出將於4月1日在台北國家音樂廳登場。