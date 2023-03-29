全台鬧血荒，引起台北市松山區各界關心，特別在今天青年節發起「青年熱血,袋袋相傳」捐血活動，為期長達一個月，號稱全台最大規模捐血活動。活動期間捐血成功者拍照上傳活動專頁，就有機會獲得普發現金6000元、孫東寶牛排等價餐費、Hi-Q龍虎石斑、老永春百年糕餅及大潤發褔袋，「大補血」贈品超過500份。
「青年熱血,袋袋相傳」活動由松山區公所、松山社區大學及台北捐血中心共同主辦。另有臺安醫院、博仁綜合醫院、中崙高中、台北府城隍廟、大潤發中崙店、老永春百年餅店、Hi-Q中華海洋生技、華德納生醫科技、Juno詹媽媽華人姻緣網、金億鑽集團、信義房屋、2 1世紀不動產、松山健促會、松山運動中心、松山健服中心及松山區15個里辦公室響應協辦。
活動在台北捐血中心長春捐血室舉辦儀式後全面展開，整個松山地區各大路口、區里辦公室、醫院、熱心企業店門口，今天同時都高掛布條和張貼海報，活動不僅被視為地方盛事，也是全台規模最大、期間最久的捐血活動。
主辦單位之一的松山社區大學校長劉熒瑰表示，活動除了希望大家一起來捐血紓解血荒外，適逢青年節更希望代代相傳，不分老中青，全民踴躍參與。除了位於松山地區的中崙高中校長劉晶晶對活動表示支持，在校門口高掛宣傳布條外，松山區長游竹萍更是發動區內近半里長共同支持。
中華全球城市選拔協會創辦人張如君，今天也搶先捐出尚未領到的普發現金6千元，響應參加活動宣傳，同時宣布城市小姐暨先生選拔同日啓動官網報名。城市小姐台北賽會會長、華德納生醫科技董事張綉菊，以及深圳賽區主席余明珊，2人也分別捐出十多萬元的產品贊助活動。為活動宣傳的城市先生林志豪、城市小姐周子甯及秦湘琳更在當下捲起袖子捐出青年熱血，共襄盛舉。
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